Alex busca título que falta na galeria

CORINTHIANS. FILHO RECÉM NASCIDO INSPIRA FÁBIO SANTOS

Muitos jogadores do Corinthians ainda não conquistaram um título nacional. Entre eles figura o experiente Alex, 29 anos, que está engasgado com o "quase" na carreira. O jogador, que já ergueu Libertadores e até o Mundial com o Internacional, sendo o destaque do clube gaúcho, espera acabar com o estigma de vice-brasileiro agora e entrar para a história corintiana, "algo grandioso" para o camisa 12.

"Sou bi vice pelo Internacional (em 2005 e 2006). E saí antes de começar o campeonato de 2009, que o Inter também ficou em segundo. Chega, né? Está na hora de ganhar o Brasileiro, um título que ainda não conquistei", não esconde a ansiedade o meia, que entrou diante do Atlético-MG, mudou a história do duelo e é a aposta de Tite em Florianópolis, contra o Figueirense, domingo.

"O frio na barriga é grande para ganhar esse título. Quero provar isso aqui no Corinthians, pela grandeza do clube. Até fico pensando em fazer uma miniatura da taça para colocar num cantinho lá em casa", contou.

O meia procura um profissional para moldar as taças que conquistou e fazer uma sala de troféus em sua residência.

Bem articulado, Alex até conseguiu se esquivar de uma saia-justa em pergunta de duas jovens do site da Gaviões da Fiel, maior organizada do clube. "A gente espera que o título venha nesta rodada. Vamos abrir espaço para que falem não só para as organizadas, mas para toda a torcida, como vai ser o desempenho, pois, se não ganhar, haverá cobrança", ouviu. "A gente agradece a presença, num momento de paz. Não queremos perder esta oportunidade, passar pelo que já passamos no ano passado. Dentro de campo vocês vão ver uma atitude de quem quer ser campeão."

Escalação é com o Tite. Alex falou, arrancou risos, respondeu a tudo e a todos, mas não quis saber de se escalar. "Todos que dão entrevista é que vão jogar, mas isso pode apenas se deduzir, porque ele (Tite) não me passou nada, gostaria que tivesse passado, mas não sei se estou tapando buraco ou se vou jogar."

Tite iniciou o minicoletivo sem Alex. Resguardado por ainda se recuperar de lesão muscular, o meia ficou do outro lado do campo, aprimorando as cobranças de faltas. Foram 15 minutos até ser chamado pelo técnico.

Ele sabe que ainda não tem condições de jogar 90 minutos em alta intensidade. "A gente fala sempre entre 60 e 70 minutos, por pior que esteja. Hoje eu jogaria de 60 a 70 com uma intensidade maior. Me sinto muito bem preparado. Agora, qual condição estou, não sei dizer", observa.