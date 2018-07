Alex e Liedson serão poupados para evitar lesão

Alex, Liedson, Danilo e Paulo André. Esses quatro jogadores considerados titulares no Corinthians terão uma atenção especial neste início de temporada.

Para evitar lesões graves, esses quatro jogadores ficarão fora de alguns jogos do Estadual - a prioridade é a Libertadores.

No amistoso contra a Portuguesa, que seria realizado ontem à noite, no Pacaembu, Alex e Liedson não atuaram. Sequer foram relacionados e ficaram treinando no CT.

Nenhum deles s se contundiu durante a pré-temporada, mas, por precaução, a comissão técnica achou melhor preservá-los.

Alex sente dores musculares na coxa esquerda desde o ano passado. Já Liedson tem problema crônico no joelho esquerdo.

Para a estreia no Campeonato Paulista, sábado, contra o Mirassol, é possível que Paulo André e Danilo sejam poupados.

Esse rodízio entre alguns titulares vai continuar até a estreia na Libertadores, dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

E, na partida que antecede essa viagem, o Corinthians deverá atuar com equipe reserva, apesar de o jogo ser contra o São Paulo.

Esse excesso de jogos aliado à viagens por causa da Libertadores fizeram com que a diretoria inchasse o elenco.

Foram contratados alguns jogadores de pouca expressão para compor o grupo e disputar jogos no Estadual.

Dos recém-contratados os que terão mais chances serão o meia Vítor Júnior, que vai aproveitar as ausências de Danilo e Alex, e o atacante Elton, reserva imediato de Liedson, já que Adriano é um incógnita.

Reforços caseiros. Sem conseguir fechar com Montillo nem com Cristian, o Corinthians vai aproveitar melhor os garotos que estão atuando na Copa São Paulo.

Dois deles tem boas chances de atuar no time de cima: Fernando Gomes e Anderson, primeiro e segundo volantes do time júnior, são alguns dos jogadores mais jovens que devem integrar o elenco profissional.

Ambos já estão sendo observados pelo técnico Tite. "O Anderson já treinou com a gente. E o Gomes também. Estamos acompanhado os garotos", contou o treinador.

Outros que vem sendo observados de perto são os lateral-esquerdo Dener, o meia Mateuszinho e o atacante Douglas, que impressiona pelo vigor físico.

A posição que o clube mais precisa é de primeiro volante. A procura é por um reserva imediato para Ralf.