Alex é recepcionado por 10 mil torcedores

"Nunca me considerei ídolo. Hoje sou um torcedor que pode vestir a camisa e ajudar dentro do campo, quero trabalhar para virar ídolo", afirmou o meia, após descer de um helicóptero no centro do gramado. O jogador de 35 anos foi recebido pelo presidente Vilson de Andrade sob fogos de artifício e gritos da torcida de "o Alex voltou".

Alex retorna ao Couto Pereira 15 anos após deixar o time que o revelou para o futebol. "Passa um filme de muito trabalho e de muita alegria de ter tanta gente esperando o meu retorno", disse ele. "Nunca escondi de ninguém o orgulho de ser curitibano e de ser coxa-branca."

O meia, criado nas categorias de base do Coxa, deixou o clube em 1997, aos 20 anos, sem conquistar nenhum título. Agora, ele acredita que poderá utilizar sua experiência para colocar a equipe entre as melhores do Brasil. "Eu me sinto muito mais experiente hoje. Trabalhei com muitos treinadores e grandes jogadores. Volto com muita alegria para o Coxa", declarou. "Vejo o Coritiba abaixo de poucas equipes dentro de campo no Brasil. Em termos de administração, não deve nada a ninguém."

Alex era cobiçado por Palmeiras e Cruzeiro, outros times que defendeu antes de jogar fora do Brasil. No entanto, o meia recusou as ofertas para poder ficar mais próximo da família, que mora na capital paranaense. "Preciso ajeitar minha vida agora, procurar escola para minhas filhas e manter o meu preparo físico para estar 100%."

Como as inscrições para o Brasileirão já se encerraram, Alex vai defender o Coritiba apenas em 2013. Sua estreia deve acontecer no Campeonato Paranaense, em janeiro. "Estes dois meses de treinamentos servirão para eu me ambientar mais ainda. Já conheço o grupo, os jogadores, espero estar 100% em janeiro. A partir de segunda-feira é muito mais trabalho. Tenho de fazer o melhor pelo Coritiba."