Alex Silva deve ser o próximo a deixar clube

O São Paulo está muito perto de perder mais um zagueiro titular para a disputa do Campeonato Brasileiro. Depois de Miranda, que vai para o Atlético de Madrid, o próximo a sair deve ser Alex Silva. O zagueiro revelou nesta segunda-feira que o acerto com o Sporting, de Portugal, está próximo.

"O meu empresário está em Lisboa e sei que vai ter uma reunião, mas ainda não sei nada", afirmou. "Quero seguir os passos do meu irmão", completou, referindo-se a Luisão, que defende o Benfica, rival do Sporting no futebol português.

A diretoria luta agora para conseguir efeito suspensivo e mandar os jogos da equipe em casa na sequência do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a partida de domingo, contra o Oeste, está marcada para o Estádio Romildo Ferreira, em Mogi-Mirim.

