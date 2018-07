Alex Silva e Juan devem reforçar time de Muricy

O Santos está próximo de anunciar dois reforços. As conversas com o lateral-esquerdo Juan, 29 anos, que está no São Paulo e não agrada à torcida e à comissão técnica, e com o zagueiro Alex Silva, 26 anos, descontente no Flamengo por causa de atrasos de pagamento do direto de imagem, estão bem encaminhadas e eles devem defender o clube da Vila Belmiro no ano de seu centenário.

Sobre Juan, as diretorias de Santos e São Paulo já conversam há alguns dias. O atleta, que não foi unanimidade no Tricolor durante o último ano, perdeu ainda mais espaço com a contratação de Cortês, ex-Botafogo.

O Santos tem encontrado dificuldades para achar um lateral-esquerdo no mercado. Hoje, no elenco, há somente o veterano Léo, de 36 anos. O jovem Emerson Palmieri, de 17 anos, é o único jogador de origem que poderia ser considerado opção.

"Existem conversas, mas ainda não há nada formalizado. A princípio, ele viria por empréstimo", disse o vice-presidente santista, Odílio Rodrigues. "É um jogador importante, que nos interessa", completou o cartola. O nome do lateral teria sido aprovado pela comissão técnica.

Outro que está muito próximo de defender o Santos é o zagueiro Alex Silva. Antigo desejo de Muricy Ramalho, o atleta entrou em rota de colisão com a diretoria do Flamengo, por conta de atrasos de pagamentos. Ele não viajou com o elenco rubro-negro para a Bolívia, onde a equipe se prepara para disputar o primeiro jogo da pré-Libertadores, diante do Real Potosí.

O Flamengo depositou a parcela atrasada dos direitos de imagem de Alex e ele, que estava com a família no interior de São Paulo, foi para o Rio. Mesmo assim, a diretoria carioca estaria disposta a negociar o jogador, que não está mais nos planos.

O técnico santista chegou a sugerir sua contratação no meio do ano passado, mas o negócio não teve sequência. Muricy já deixou claro que precisa de um zagueiro experiente para compor o elenco e o nome de Alex Silva se encaixa neste perfil.

Volta aos treinos. Hoje, enfim, o elenco do Santos estará completo. O grupo de jogadores considerados titulares e que ganharam um mês de férias retorna às atividades e começa a preparação para um dos anos mais importantes da história do clube - o do centenário. Apostando na base vencedora dos últimos dois anos, o técnico Muricy Ramalho terá de administrar um elenco com poucas opções em meio a uma grande maratona.

No grupo que volta hoje à tarde para iniciar os exames médicos estão Arouca, Borges, Durval, Edu Dracena, Elano, Henrique, Léo, Ganso, Neymar, Pará e Rafael. Muricy acompanha os jogadores durante a reapresentação.

Esse grupo vai ficar no CT fazendo treinos físicos, enquanto os demais vão ao Interior para a estreia no Paulista, amanhã, conta o XV, em Piracicaba, às 19h.

Muricy não comanda a equipe na primeira partida do campeonato. Tata, que ficou no banco de reservas em algumas partidas do ano passado, enquanto o treinador se recuperava de uma hérnia, será o comandante do time. Muricy retorna à função na segunda partida, diante do Ituano, dia 29, no Anacleto Campanella.