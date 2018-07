Alex Silva não viaja e cresce a crise no Fla

Ontem, o empresário do meia, Léo Rabello, se pronunciou, mas não falou nada de conclusivo sobre o episódio. A presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, se mostrou profundamente irritada com a atitude do Fluminense, que manteve o silêncio.

Rabello voltou a frisar que as negociações entre o Al Hilal, da Arábia Saudita e o Flamengo prosseguem e que desconhece acerto entre o apoiador e o Flu.

"O Thiago sempre me garantiu que não teve qualquer encontro pessoal com o Fluminense, apenas por telefone. Acredito no jogador. Mas se existe marido traído e mulher traída não vai haver empresário traído?", deixou no ar Rabello, também transparecendo insatisfação com a interferência das Laranjeiras nas negociações. "Se fosse parceiro, iria esperar acabar (a negociação com o Flamengo). Quero as coisas regidas pela ética", disse.

Patrícia foi mais taxativa, especialmente ao tratar do presidente tricolor, Peter Siemsen. "Primeiro ele me fala que não sabe de nada, depois vejo-o dizendo que o Thiago vai usar a camisa 10 no Fluminense, que nunca falou comigo. Esse rapaz tem um problema", atacou.

Segundo ela, o rubro-negro aguarda um posicionamento do próprio meia. "A proposta foi feita em cima do que os árabes quiseram. Nós temos a quantia para fechar a negociação."