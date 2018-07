Alexander Kristoff vence mais uma etapa da Volta da França

O ciclista Alexander Kristoff venceu a 15ª etapa da Volta da França, neste domingo, em Nimes. Foi a segunda vitória do norueguês, o melhor da 12ª etapa, disputada entre Bourg-en-Bresse e Saint-Etienne, há três dias. O italiano Vincenzo Nibali segue na liderança geral da prova.

Kristoff chegou na frente, no trajeto plano de 222 quilômetros entre Tallard e Nimes, ao se destacar entre um dos pelotões nos metros finais do percurso. "Eu achei que já era tarde demais. Pensei que seria o segundo colocado. Mas fiquei aliviado por não ter sido alcançado pelos demais", comemorou o norueguês, que é apenas o 128º no geral.

Nesta etapa, Kristoff foi seguido de perto pelo australiano Heinrich Haussler, segundo colocado, e pelo eslovaco Peter Sagan, terceiro melhor do dia. Vincenzo Nibali foi apenas o 31º. Mas não teve sua primeira colocação geral ameaçada pelos rivais. Na segunda posição, o espanhol Alejandro Valverde não passou do 22º posto em Nimes.