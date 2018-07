Alexandra celebra indicação entre melhores jogadoras do handebol

SÃO PAULO - Fora da lista dos melhores do ano em esportes tradicionais no País como futebol e atletismo, o Brasil está representado na eleição da melhor jogadora de 2012 no handebol. A ponta-direita Alexandra é uma das cinco concorrentes à premiação, em votação aberta no site da Federação Internacional de Handebol (IHF, na sigla em inglês).

A jogadora, que foi artilheira do Mundial 2011, jogado no Brasil, e melhor ponta-direita da Olimpíada, ajudando a levar o Brasil a um inédito sexto lugar, concorre com as montenegrinas Bojana Popovic e Katarina Bulatovic, a norueguesa Heidi Löke e a croata Andrea Penezic.

"Nunca pensei em ser indicada. Quando recebi a notícia, fiquei sem ação. Foi uma confusão de emoções. Esta indicação representa muitas coisas para mim. Ser a primeira brasileira indicada para esse prêmio me deixou muito feliz. Já estava muito contente em ter sido a melhor jogadora em minha posição nas Olimpíadas, apesar da tristeza por termos perdido", comentou Alexandra.

A jogadora do Hypo, da Áustria, clube com o qual a Confederação Brasileira mantém parceria e que serve como seleção brasileira permanente na Europa, diz não se importar em ser eleita a melhor do mundo: "Para mim é indiferente ganhar o prêmio. Estar entre as cinco melhores do mundo já é uma vitória. Trabalhei muito e vou continuar trabalhando, pois sou consciente que tenho muita coisa que melhorar e aprender, sempre".

Esta não é a primeira vez que um atleta do Brasil é indicado ao prêmio de melhor do mundo no handebol. Em 2003, Bruno Souza, então jogador do Frisch Auf Göppingen, da Alemanha, também concorreu, terminando com a terceira posição. Na ocasião o vencedor foi o croata Ivano Balic.