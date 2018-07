Alexandre Kalil é reeleito presidente do Atlético-MG Alexandre Kalil foi reeleito presidente do Atlético-MG nesta quinta-feira, em eleição realizada na Sede de Lourdes, no Auditório Elias Kalil, que leva o nome do seu pai. O dirigente, que cumpre seu primeiro mandato, agora ficará à frente do clube mineiro até o final de 2014. Também foi eleito o vice-presidente Daniel Diniz Nepomuceno.