Alexandre Pato pode chegar ao Corinthians depois do Natal

SÃO PAULO - A torcida do Corinthians poderá receber um presente de Natal com 24 horas de atraso. Está marcada para quarta-feira que vem, em São Paulo, uma reunião entre a diretoria do clube e Adriano Galliani, vice-presidente do Milan. O dirigente, que vai passar as férias de fim de ano no Brasil, vai aproveitar a estadia para negociar a venda de 50% dos direitos federativos do atacante Alexandre Pato, por 15 milhões de euros (R$ 42 milhões).

A Rede de TV Sky Sports anunciou nesta terça-feira na Itália que o negócio já estaria fechado entre os dois clubes. Pato, de 23 anos, tem sofrido com uma série de contusões, que o tem deixado de fora do time milanês. O jogador confia que possa se recuperar fisicamente, atuar com maior frequência e buscar um lugar na seleção de Felipão para a disputa da Copa do Mundo de 2014.

Antes de negociar com os dirigentes corintianos, Galliani vai estar no Rio na véspera do Natal para se reunir com a cúpula do Flamengo para acertar a transferência do atacante Robinho para o clube da Gávea.

DEDÉ

Se Pato está próximo do Parque São Jorge, a vinda do zagueiro Dedé, do Vasco, ficou mais complicada. O time de São Januário não aceita emprestar o jogador e exige R$ 28 milhões para concretizar a venda.

Os dirigentes cariocas estão preocupados com as recentes saídas do goleiro Fernando Prass para o Palmeiras e Juninho Pernambucano para o futebol norte-americano e por isso não deverão facilitar a venda de Dedé para o Corinthians. Dedé viria para ser reserva de Paulo André, que teve boa participação no Mundial.

Quem pode ser anunciado na sexta-feira é o meia Renato Augusto, que atuou pelo Bayer Leverkusen. O jogador chegará da Alemanha e pode assinar contrato com o Corinthians antes das férias. Renato Augusto, de 24 anos, viria para disputar posição com Douglas e Danilo.

Outro nome que surgiu na lista de possíveis reforços corintianos é o do meia Nenê, que estava no Paris Saint-Germain e que atuou pelo Santos e Palmeiras.

Se vários jogadores podem chegar ao Corinthians, o meia Paulinho é um dos que pode sair. A Internazionale de Milão tem grande interesse pelo camisa 8 campeão do mundo.

Quem já deixou o Corinthians é o atacante Adilson. Ele foi anunciado como novo reforço do Ceará. Aos 25 anos, ele assinou contrato por uma temporada e se apresentará ao clube na próxima quarta-feira, ao lado de todo o elenco.

Adilson teve uma passagem apagada pelo Corinthians. Ele chegou ao clube após se destacar no Paulista deste ano pelo XV de Piracicaba. Em 11 partidas, não marcou nenhum gol.