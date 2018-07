Alexandre Pato visita Medina no Havaí e entra na torcida pelo título

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, aproveitou suas férias para viajar ao Havaí e teve um encontro com o surfista Gabriel Medina no North Shore. Ele estava acompanhado da namorada Fiorella Matheis e jantou com o atleta em um hotel chique da região. Os dois postaram fotos nas redes sociais. Quem também estava presente era o surfista Miguel Pupo, grande amigo de Gabriel.

Pato posou para fotos com Medina, que é corintiano, e escreveu em sua conta pessoal. "Vai, Brasil. Título está chegando", numa referência às boas chances que o surfista tem de conquistar o primeiro título mundial na modalidade. Ele disputa com Kelly Slater e Mick Fanning o troféu na última etapa da temporada.

Como está de férias, Pato deve acompanhar a decisão do título, mas antes viajará com a namorada para Maui, uma ilha havaiana próxima de Oahu. Como provavelmente nesta terça-feira não haverá competição, por causa das condições ruins do mar, Pato vai fazer turismo.

"O Gabriel está focado, concentrado e treinando duro para o retorno do campeonato. Ele jantou com a família e o amigo Pato, que veio dar um abraço e passar energia positiva. Como não devemos ter competição nesta terça, ele aproveitou para relaxar um pouco com a família", explica César Villares, empresário de Medina.