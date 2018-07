Alexandre Soares volta ao comando da seleção de Beach Soccer

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que Alexandre Soares voltou a ser o técnico da seleção brasileira de Beach Soccer. Responsável pela equipe entre 2005 e 2011, Soares substitui Júnior Negão, ex-jogador considerado o segundo maior artilheiro da equipe nacional de futebol de areia.

Quando Soares estava à frente do time, o Brasil foi quatro vezes campeão Mundial (em 2006, 2007, 2008 e 2009) e também conquistou o tetracampeonato da Copa América (2005, 2006, 2007, 2009). O técnico soma 145 vitórias em 150 jogos e a seleção chegou à final em todos os 36 torneios de que participou sob o seu comando.

Nos últimos anos, o treinador esteve à frente do Corinthians, vencedor do primeiro Campeonato Brasileiro de Clubes de Beach Soccer. Também foi técnico do Catania BS na Liga Italiana. Seu próximo torneio com a seleção brasileira será a Copa Intercontinental em Dubai, nos Emirados Árabes, realizada entre 4 e 8 de novembro. Soares fará a convocação nos próximos dias.

O Brasil ficou com o terceiro lugar na última edição da Copa do Mundo, em 2013, disputada no Taiti, atrás da Rússia, campeã, e da Espanha, vice. Já na Copa América deste ano, realizada em janeiro, a seleção saiu vitoriosa.