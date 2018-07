Alexis Sánchez desfalca o Barça por um mês O atacante chileno sofreu uma lesão no tornozelo direito no jogo em que sua seleção perdeu para a Sérvia por 3 a 1 em St. Gallen (Suíça) quarta-feira e precisará de quatro semanas para se recuperar, informou ontem o departamento médico do clube catalão. Durante esse período o time entrará em campo oito vezes, para enfrentar Zaragoza, Levante, Athletic de Bilbao, Betis, Atlético de Madrid (todos pelo Campeonato Espanhol), Spartak Moscou, Benfica (ambos pela Copa dos Campeões) e Alavés (Copa do Rei). É a segunda lesão de Alexis Sánchez na temporada.