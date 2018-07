Alexis Sánchez não treina e é dúvida do Barcelona para final do Mundial

BASILEIA - Substituto de David Villa durante a vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Al-Sadd, na quinta-feira, o atacante Alexis Sánchez não participou do treinamento desta sexta da equipe catalã e se tornou dúvida para a decisão do Mundial de Clubes, que será disputada no domingo, em Yokohama, contra o Santos.

Na quinta-feira, por conta de dores musculares, Sánchez foi substituído pelo técnico Pep Guardiola, com a entrada de Cuenca, durante o segundo tempo da goleada sobre o Al-Sadd. E o Barcelona confirmou nesta sexta que o jogador chileno está com uma pequena sobrecarga no músculo adutor da perna esquerda, o que pode deixá-lo fora da decisão.

A situação de Sánchez preocupa o Barcelona, já que a equipe corre o risco de disputar a decisão do Mundial de Clubes sem dois atacantes. Além do chileno, que não tem sua escalação garantida e precisa evoluir para ser utilizado por Guardiola, o time catalão já perdeu David Villa. O jogador sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda durante o duelo com o Al-Sadd e seguiu para a Espanha, onde deverá ser operado neste fim de semana.