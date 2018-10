Algoz de Medina na semifinal, Julian Wilson é campeão da etapa da França

Algoz do brasileiro Gabriel Medina na semifinal, o australiano Julian Wilson se sagrou campeão da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, ele superou o compatriota Ryan Callinan, convidado da organização, por 15,34 a 14,23, e ficou com o troféu nas ondas de Soorts-Hossegor.

"Fazer a final com o Ryan foi incrível. Adorei surfar contra o [Gabriel] Medina também. Tive que fazer o meu jogo aéreo para derrotar o Ryan na final. Eu perdi minha primeira final aqui contra o Medina e fiquei com muita raiva, mas este ano finalmente aconteceu de eu vencer novamente, pois sempre sonhei em ganhar este evento aqui na França", comentou Wilson.

Seu triunfo acabou com uma sequência de sete vitórias consecutivas de surfistas do Brasil nas finais da atual temporada. Até então, a única etapa do ano que não havia sido vencida por um surfista brasileiro havia sido a estreia, em Gold Coast, na Austrália, onde o título ficou justamente com Wilson, terceiro colocado no campeonato.

A liderança da temporada pertence agora a Gabriel Medina, eliminado pelo próprio australiano na semifinal. O brasileiro chegou aos 51.770 pontos, superando o também brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, agora vice-líder, com 51.450.

Desta forma, Medina vai na liderança para a etapa de Portugal, a partir da próxima terça-feira, penúltima etapa da temporada e onde venceu no ano passado.