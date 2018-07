Algoz de Serena, Kuznetsova avança às semifinais em Miami

O confronto entre as russas foi equilibrado, mas Kuznetsova soube se recuperar após perder o primeiro set para Makarova, conseguindo a virada. Assim, a ex-número 2 do mundo e dona de dois títulos dos torneios do Grand Slam conseguiu o seu sexto triunfo em sete duelos com a compatriota.

Kuznetsova foi campeã em Miami em 2006, mas não chegava às semifinais na Flórida desde 2009. E a sua próxima adversária vai ser a suíça Timea Bacsinszky, número 20 do mundo, que bateu a romena Simona Halep (4/6, 6/3 e 6/2). A russa venceu os dois duelos anteriores.

NISHIKORI TAMBÉM AVANÇA - Número 6 do mundo, o japonês Kei Nishikori triunfou no encerramento da rodada de terça-feira do Masters 1000 de Miami. O asiático superou o espanhol Roberto Bautista Agut, 18º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Esta foi a quarta vitória do japonês em quatro duelos com o espanhol e já o leva a igualar a sua campanha na edição de 2015 do Masters 1000 de Miami. Seu próximo adversário vai ser o francês Gael Monfils, número 16 do mundo e que passou pelo búlgaro Grigor Dimitrov (6/7, 6/3 e 6/3). O asiático venceu a única partida que fez até agora com Monfils.