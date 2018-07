Algoz do Brasil, Uruguai bate México e fatura o ouro no futebol

Algoz do Brasil na semifinal, na qual derrotou o time nacional na última quinta-feira por 2 a 1, de virada, com dois gols marcados na reta final da partida, o Uruguai venceu o México por 1 a 0, neste domingo, e faturou a medalha de ouro na final do futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

E o ouro teve grande relevância para os uruguaios também pelo fato de que foi o único obtido pelo país nesta edição do Pan - a nação contabilizou ainda uma prata e três bronzes na competição, apenas.

O único gol do confronto deste domingo foi marcado pelo atacante Brian Lozano, cobrando falta, aos 11 minutos do primeiro tempo. Os mexicanos tentaram reagir e buscaram o empate até o fim, mas viram sua missão ficar ainda mais complicada a partir dos 41 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Jordan Silva foi expulso e deixou a seleção do país com um homem a menos.

No último sábado, o Brasil conquistou o bronze da disputa do futebol masculino do Pan ao vencer o Panamá por 3 a 1, no sufoco, em uma partida definida apenas na prorrogação. Antes disso, diante dos uruguaios, os brasileiros vacilaram feio em um confronto no qual venciam por 1 a 0 no segundo tempo e depois levaram incrível virada, que ocorreu após uma expulsão infantil de Dodô.

Para o México, o consolo para a derrota na final foi o fato de que o país conquistou pelo sétimo Pan seguido uma medalha no futebol masculino. Antes desta prata, a nação foi ouro em Winnipeg-1999 e Guadalajara-2011, prata em Havanna-1991 e Mar Del Plata-1995 e bronze em Santo Domingo-2003 e no Rio-2007.