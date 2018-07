Algoz Milito não pega o Bayer em reedição de final

Astro da tríplice coroa da Inter na temporada passada, o argentino Milito passou por exames nesta segunda-feira. Os resultados apontaram lesão em um músculo da perna esquerda, tirando o jogador dos gramados por cerca de um mês. Assim, ele não terá condições de jogar o jogo de ida contra o Bayer, em Munique, no dia 23 de fevereiro.

Milito vinha perdendo espaço no time da Inter nesta temporada. Contra a Roma, no domingo, ele começou como reserva do recém-contratado Pazzini. O argentino entrou no segundo tempo e sentiu a lesão no final do jogo que a Inter venceu por 5 a 3.

O técnico Leonardo tranquilizou o atacante: "O Diego não precisa se preocupar com o que está acontecendo. Ele não tem que provar nada para ninguém. Ele sabe o quanto ele é importante hoje para a Inter. Ele tem que relaxar e se concentrar para fazer uma boa recuperação", comentou o treinador.

A Inter de Milão, que faturou o Mundial, a Liga dos Campeões, o Italiano e a Copa da Itália em 2010, não faz uma boa temporada, mas cresceu desde a chegada de Leonardo. Atualmente é a terceira colocada no nacional, a cinco pontos do líder Milan. Milito entrou em campo em 16 jogos e marcou cinco gols.