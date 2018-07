Aline perde em revanche da final do Mundial e vai disputar bronze na luta Vice-campeã mundial, Aline Ferreira é a oitava colocada do ranking mundial da categoria até 75kg da luta livre feminina. Mas, no sorteio das chaves dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, não entrou como cabeça de chave e deu azar. Estreou diante da mesma norte-americana que lhe venceu na final do Campeonato Mundial do ano passado e acabou derrotada novamente.