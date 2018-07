Alison confirma que jogará com Bruno Schmidt em 2014

VITÓRIA - Uma semana depois de Emanuel anunciar que jogará com Pedro Solberg a partir de 2014, nesta terça-feira foi a vez de Alison revelar o seu novo parceiro. E, conforme já era esperado, o "Mamute" se uniu a Bruno Schmidt. O sobrinho de Oscar Schmidt foi campeão do Circuito Brasileiro em 2012/2013 com Solberg, mas não conseguiu repetir a conquista no Circuito Mundial.

No fim de semana passado, em Durban, eles precisavam do título do Open sul-africano e torciam para que a dupla da Letônia parasse nas oitavas de final. Mas os europeus avançaram e ainda por cima venceram Pedro e Bruno nas semifinais.

O fim de Pedro/Bruno, porém, já havia sido anunciado há cerca de um mês, num rompimento forçado por Bruno, que desejava voltar a morar perto de Vitória (ES). O mesmo motivo fez Alison encerrar, amigavelmente, a parceria com Emanuel, que também treinava no Rio. Agora a nova dupla treinará em Vila Velha (ES), com o capixaba Leandro Brachola que, curiosamente, foi o primeiro treinador de Alison e também de Bruno.

"Já vivemos coisas boas juntos e, agora, vamos buscar algo maior. Sempre houve respeito e admiração entre a gente, começamos na praia juntos, mas fomos rivais durante oito anos. Bruno é um grande amigo, um jogador de enorme talento, que dispensa maiores comentários, e o nosso retrospecto mostra que somos uma parceria competitiva", comentou Alison.

O "Mamute" chegou a jogar com Bruno entre o fim de 2005 e o começo de 2006, quando ainda começava no vôlei de praia, e depois atuou com Bernardo e Harley antes de formar a parceria vitoriosa com Emanuel, que chegou à prata nos Jogos de Londres, no ano passado.

"Saí do Espírito Santo há sete anos e, agora, estou voltando. Voltando mais maduro, mais preparado, mais experiente, com uma bagagem e uma história que só foi possível construir graças ao Emanuel. Tenho muito carinho pelo Emanuel, me ensinou muito, mudei de nível ao lado dele", faz questão de ressaltar Alison.

A nova dupla estreia na etapa de São Luis (MA) do Circuito Brasileiro, em meados de janeiro. A técnica da seleção brasileira e ex-técnica de Alison/Emanuel, Letícia Pessoa, porém, tem autonomia para remanejar os atletas para o Circuito Mundial.