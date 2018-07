Alison conquista bicampeonato do Rei da Praia

Com a conquista deste domingo, Alison se tornou o segundo maior vencedor do Rei da Praia, atrás apenas do parceiro Emanuel, campeão em 2004, 2005 e 2008. Tande, Fred, Loiola, Ricardo, Guto, Luizão, Fábio Luiz, Pedro Solberg e Harley triunfaram uma vez cada no torneio. "Vencer o Rei da Praia mais uma vez é uma alegria muito grande. Gosto muito de jogar este torneio, que disputei pela terceira vez, e espero ainda voltar muitas e muitas vezes", disse.

Assim como em 2011, Alison superou o companheiro Emanuel na partida decisiva do Rei da Praia. "É uma situação à qual não estamos acostumados, mas, tanto da minha parte quanto da dele, existe muito respeito, então no fim do torneio saímos felizes, de cabeça erguida e satisfeitos por mais uma conquista da nossa equipe. Aprendo com o Emanuel a cada dia. Ele tem 38 anos, já ganhou tudo que poderia e, alguns dias, tem mais disposição para treinar do que eu. É uma lição de vida diária", elogiou.

Alison repetiu o torneio do ano passado ao escolher mais uma vez Bruno Schmidt como companheiro na decisão. "O Bruno foi meu primeiro parceiro no começo da carreira. É um atleta com uma habilidade incrível e que já tinha me ajudado muito em 2011. Joguei muito bem com o Pedro Cunha na primeira fase, mas, como ele joga na mesma posição que eu, na entrada de rede, optei pelo Bruno, que atua pela saída, para evitar muitas modificações. O Bruno jogou muito bem, principalmente no primeiro set, e só tenho que agradecer a ele", afirmou.