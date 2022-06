Alison dos Santos crava melhor marca do ano nos 400m com barreiras e fatura o ouro em Estocolmo

Alison dos Santos continua absoluto nos 400m com barreiras nas etapas da Diamond League. Nesta sexta-feira, o brasileiro de 22 anos cravou a melhor marca do ano ao garantir o ouro em Estocolmo, na Suécia, com 46s80, para ganhar a quarta etapa seguida.

O atleta paulista ficou somente 0s08 de seu melhor resultado na carreira, os 46s72 que fez na Olimpíada de Tóquio para levar a medalha de bronze. A vitória na Suécia veio com folga e beijos para as arquibancadas.

Impressionou a vantagem de Pio, como o brasileiro é chamado, para o segundo colocado. Ele cruzou a linha de chegada com folga de 1s48 sobre o americano CJ Allen, que levou a prata. O bronze ficou com Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas.

O incrível resultado recolocou Alison dos Santos na liderança do ranking mundial de 2022, superando Rai Benjamin, que tinha feito 47s04 na seletiva dos Estados Unidos para o Mundial, dia 26 de junho, superando marca anterior de Pio em 19 segundos.

Imbatível na Diamond League em 2022, Alison somou sua quarta vitória seguida nos 400m com barreiras. Ele já havia subido no topo do pódio em Doha, Eugene e Oslo e chegará com elevada moral no Mundial de Oregon, no próximo mês - entre 15 e 24 de julho.