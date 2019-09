Alison dos Santos é 7º na final dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

O brasileiro Alison Brendom dos Santos terminou a disputa dos 400 metros com barreiras em sétimo lugar no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Doha, no Catar. Na final, nesta segunda-feira, ele cravou o tempo de 48s28, o melhor da sua carreira, ainda que só tenha ficado à frente de um dos participantes.

"Foi uma prova incrível. Fico muito feliz com o resultado. Ficou um gostinho de quero mais, eu sei que poderia ter sido melhor. Vamos ver agora em Tóquio no ano que vem", disse o brasileiro, de apenas 19 anos, em entrevista ao SporTV, exibindo satisfação com o resultado conquistado.

A medalha de ouro foi assegurada pelo norueguês Karsten Warholm, que defendeu o seu título mundial ao marcar 47s42. O norte-americano Rai Benjamin terminou em segundo lugar, com 47s66, com Abderrahman Samba garantindo o bronze e a primeira medalha do Catar neste Mundial, com 48s03.

Também nesta segunda-feira, dois brasileiros deixaram a disputa dos 110 metros com barreiras logo nas eliminatórias. Foram os casos de Eduardo Rodrigues, o último na sua bateria, com a marca de 13s92, a 32ª entre os inscritos, e de Gabriel Constantino, eliminado da sua prova.

OUTRAS PROVAS

Competindo como atleta neutra, a russa Mariya Lasistkene ganhou o tricampeonato mundial do salto em altura ao alcançar a marca de 2,04 metros. Foi o mesmo resultado da ucraniana Yaroslava Mahuchikh, prata por ter realizado mais tentativas. E Vashti Cunningham ganhou o bronze pelos Estados Unidos, com 2,00m.

No lançamento de disco, o sueco Daniel Stahl, medalhista de prata em 2017, levou o ouro, com 67,59 metros. Fedrick Dacres, da Jamaica, foi o segundo colocado e Lukas Weisshaidinger, da Áustria, terminou em terceiro. O etíope Muktar Edris, que há dois anos desbancou Mo Farah, faturou o bicampeonato dos 5.000 metros ao marcar 12min58s95, com uma vantagem de apenas 0s75 para o compatriota Selemon Barega. E o canadense Mohammed Ahmed foi o terceiro colocado.

A disputa feminina dos 3 mil metros com obstáculos foi vencida com extrema facilidade pela queniana Beatrice Chepkoech, que fez 8min57s94, superando em quase cinco segundos a norte-americana Emma Coburn - a alemã Gesa Felicitas Krause foi a terceira. Nos 800m, sem a presença de Caster Semenya, o ouro foi para Halimah Nakaayi, de Uganda, com 1min58s04 e vantagem de apenas 0s14 para a norte-americana Raevyn Rogers. Ajee Wilson, também dos Estados Unidos, levou o bronze.