Alison dos Santos é ouro nos EUA pela Diamond League com o melhor tempo do ano

O brasileiro Alison dos Santos continua dando show nos 400m com barreiras. Pela segunda etapa seguida da Diamond League, o jovem de 21 anos sobe no ponto mais alto do pódio. Neste sábado, levou o ouro com a melhor marca do ano. Fez 47s23 em Eugene, nos Estados Unidos, palco do mundial em julho.

Piu, como é conhecido o paulista de São Joaquim da Barra, já havia conquistado o ouro em Doha, no Catar, há duas semanas, e continua melhorando seus resultados na temporada. A meta é chegar no Mundial correndo abaixo dos 47 segundos.

O triunfo em Eugene foi sem problemas. O brasileiro sobrou na pista onde será disputado o Mundial, em julho. Enquanto Alison cruzou com 47s23 e sem sombras, Khallifah Rosser e Quincy Hall, segundo e terceiro, respectivamente, cravaram o mesmo tempo: 48s10.

Bronze nos Jogos Olímpicos, Alison dos Santos espera melhorar seu tempo realizado em Tóquio, no qual cruzou em terceiro com 46s72. O campeão e recordista olímpico foi o norueguês Karsten Warholm, com impressionantes 45s94.

Piu sabe que ainda é difícil combater com o oponente, ao ser questionado se é o grande rival de Warholm na atualidade. "Ele é o chefe agora, o cara a ser batido. Para vencer a final mundial, você precisa correr 45. Você não tem opção", afirmou o brasileiro.