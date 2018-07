Alison e Bruno fecham dia invicto em Grand Slam de vôlei de praia

As quatro duplas brasileiras que participam da chave masculina do Grand Slam de Klagenfurt, na Áustria, conseguiram apenas quatro vitórias nesta quinta-feira, no primeiro dia da competição. Duas foram com Alison/Bruno Schmidt, única parceria do Brasil com 100% de aproveitamento até aqui. Pedro Solberg/Emanuel e Ricardo/Álvaro filho têm uma vitória e uma derrota.

Em busca de um título que ainda não veio para o Brasil na temporada 2014 do Circuito Mundial de Vôlei de Areia, Alison e Bruno Schmidt abriram o dia vencendo Evandro/Vitor Felipe por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/16). Depois, um jogo mais tranquilo contra Winter/Petutschnig (Áustria), com 21/14 e 21/13 nas parciais. Pelo mesmo grupo, Evandro e Vitor Felipe voltaram a perder, desta vez da dupla Stiekema/Varenhorst, da Holanda, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/18).

"Começamos bem a chave, um início bem quente contra um time do Brasil. Jogar contra o próprio País é sempre bem intenso, já que a gente conhece bem eles e vice-versa. Tivemos que começar ligados. Eles vieram do qualifying e já estavam com uma rodagem no torneio, mas mesmo assim nós suportamos bem e fomos dominantes nos dois sets. Isso deu motivação e concentração para a vitória no segundo jogo", comentou Bruno Schmidt.

Ricardo e Álvaro Filho tiveram um dia difícil, perdendo dos canadenses Schalk e Saxton por 2 sets a 1 (24/26, 21/19 e 9/15). Na sequência, os brasileiros venceram os poloneses Losiak e Kantor por 2 sets a 0 (21/12 e 21/16) e se mantiveram vivos no torneio.

Prova de que o vôlei de praia brasileiro não está bem veio com Pedro Solberg e Emanuel, que perderam de uma dupla do Chile, Esteban/Marco Grimalt, que já foi saco de pancada. O jogo teve três sets e parciais de 23/21, 22/24 e 12/15. Depois, os brasileiros se recuperaram e venceram Kapa/McHugh (Austrália) por 2 sets a 0 (21/9 e 21/16).