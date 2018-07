Alison e Bruno Schmidt avançam às quartas de final em Yokohama

Alison e Bruno Schmidt venceram nas oitavas de final os poloneses Grzegorz Fijalek e Mariusz Prudel por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/16 e 15/8. Nas quartas de final, Alison e Bruno Schmidt vão encarar os norte-americanos Jake Gibb e Casey Patterson.

Pelas oitavas de final, Evandro e Pedro Solberg perderam para os turcos Volkan Gogtepe e Murat Giginoglu por 2 a 0, com um duplo 21/17. Já Fijalke e Prudel foram os algozes de Ricardo e Emanuel na repescagem, vencendo por 2 sets a 0 (21/11 e 21/19).

Yokohama é a sexta etapa que conta pontos para a corrida olímpica brasileira, ranking que classificará uma dupla em cada gênero aos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. E uma boa campanha pode ser fundamental para Alison e Bruno Schmidt se aproximarem de Evandro e Pedro Solberg, os líderes da disputa masculina.

FEMININO - Na chave feminina, o Brasil tem quatro duplas classificadas para as oitavas de final, sendo que Ágatha/Bárbara, Juliana/Maria Elisa e Larissa/Talita avançaram direto, como líderes dos seus grupos, enquanto Fernanda Berti/Taiana precisou triunfar na repescagem para avançar. Já Maria Clara/Carol deixou a disputa em Yokohama ainda na fase de grupos.

Ágatha/Bárbara Seixas garantiu o primeiro lugar do Grupo B, com três vitórias, ao superar Katrin Holtwick/Ilka Semmler, da Alemanha, por 2 sets a 0 (21/19, 21/15). Nas oitavas de final, a dupla oponente será a japonesa Sayaka Mizoe/Takemi Nishibori.

Também com 100% de aproveitamento, Larissa/Talita ficou na liderança do Grupo A após bater a parceria norte-americana April Ross/Jennifer Fopma por 2 sets a 0 (21/17 e 21/18). A dupla Fan Wang/Yuan Yue, da China, será a oponente nas oitavas de final.

No Grupo C, Juliana/Maria Elisa garantiu o primeiro lugar e a vaga nas oitavas de final ao vencer a dupla Vasiliki Arvaniti e Maria Tsiartsiani, da Grécia, por 2 sets a 0 (21/15 e 22/20)

Já as irmãs Maria Clara e Carol foram eliminadas com a derrota para as russas Evgenia Ukolova e Ekaterina Birlova por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/14, pelo Grupo C.

Fernanda Berti e Taiana ficaram em segundo lugar no Grupo B após perderam para as chinesas Fan Wang e Yuan Yue por 2 set a 1 (21/19, 18/21, 24/22). Na repescagem, elas venceram as eslovacas Natalia Dubovcova e Dominika Nestarcova por 2 sets a 0 (21/15 e 24/22). Nas oitavas de final, elas vão duelar com as compatriotas Juliana e Maria Elisa.