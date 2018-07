Alison e Bruno Schmidt avançam invictos às oitavas na Polônia

Vencedores dos últimos quatro torneios do Circuito Mundial, Alison e Bruno Schmidt seguem soberanos no vôlei de praia. Nesta sexta-feira, os brasileiros venceram o terceiro jogo da fase de grupos do Grand Slam de Olsztyn, na Polônia, e se garantiram nas oitavas de final do torneio.

Perto de carimbar matematicamente o passaporte para o Rio-2016 pela corrida olímpica, Alison e Bruno jogaram só uma vez nesta sexta, para vencer os canadenses Binstock/Schachter por 2 a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Nas oitavas, eles pegam quem vencer o confronto entre os holandeses Brouwer/Meeuwsen e os espanhóis Herrera/Gavira.

Os demais brasileiros estão na repescagem. Evandro/Pedro Solberg ganhou de Nicolai/Pupo, da Itália, por 2 a 0 (21/17 e 22/20), e pega Nummerdor/Varenhorst, da Holanda. Já Ricardo/Emanuel teve uma vitória importante contra Gibb/Patterson, dos EUA, por 2 a 0 (29/27 e 21/14) e terá pela frente Virgen/Ontiveros, do México.

O cronograma do torneio prevê que, no sábado, sejam jogadas três rodadas da chave masculina na Polônia: repescagem, oitavas e quartas de final. Tanto a semifinal quanto as decisões de ouro, prata e bronze serão no domingo.