Alison e Bruno Schmidt ficam com a prata em Grand Slam na Polônia Como aconteceu na final feminina, a dupla olímpica brasileira ficou com a medalha de prata no Grand Slam de Olsztyn, etapa polonesa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste domingo, Alison e Bruno Schmidt foram derrotados na final pelos letões Samoilovs e Smedins por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/15. No sábado, Larissa e Talita, que também vão representar o Brasil na Olimpíada, foram batidas na decisão da medalha da ouro.