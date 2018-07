Alison e Bruno Schmidt levam a prata no Grand Slam de Gstaad

Alison e Bruno Schmidt foram derrotados neste domingo na final do Grand Slam de Gstaad do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e acabaram ficando com a medalha de prata na competição realizada na Suíça. A dupla brasileira caiu diante dos norte-americanos Dalhausser e Rosenthal por 2 sets a 0, com duplo 21/17.

Com seis vitórias e duas derrotas no torneio, Alison e Bruno Schmidt somaram mais 720 pontos no ranking da temporada e garantiram uma premiação de cerca de R$ 90 mil com o vice-campeonato. Essa também foi a terceira vez que ele subiram ao pódio neste ano depois de terem sido medalhistas de prata no Open de Fuzhou, na China, e de bronze no Grand Slam de Berlim, na Alemanha.

Já Dalhausser e Rosenthal comemoraram o segundo título consecutivo no Circuito Mundial, pois há duas semanas também triunfaram no Grand Slam de Stavanger, na Noruega. Os Estados Unidos, por sua vez, contaram com outra dupla no pódio neste domingo. Lucena e Doherty levaram o bronze ao vencerem os alemães Erdmann e Matysik por 2 sets a 0 (21/19 e 21/16) na decisão do terceiro lugar.

Gstaad foi palco do quinto Grand Slam desta temporada do Circuito Mundial, sendo que o próximo já será iniciado nesta terça-feira, em Haia, na Holanda.