Alison e Bruno Schmidt levam bronze no vôlei de praia Os brasileiros Alison e Bruno Schmidt conquistaram a medalha de bronze do Grand Slam de Berlim do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, neste domingo, ao vencer os compatriotas Pedro Solberg e Emanuel por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/12, em apenas 33 minutos na decisão do terceiro lugar da competição.