Alison e Bruno Schmidt perdem duas vezes e fica sem medalha em Hamburgo

Pela semifinal, Alison e Bruno foram presas fáceis para Lucena/Dalhausser, dos Estados Unidos, que venceram uma partida de apenas 35 minutos por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/15.

Na disputa pelo bronze, desmotivados, os brasileiros sofreram mais uma derrota, desta vez para Semenov/Krasilnikov, da Rússia, por 2 a 0 (15/21, 22/20 e 15/10). Apesar do resultados, Alison e Bruno seguirão no topo do ranking olímpico, que fecha após o encerramento da competição em Hamburgo.

Isso significa que eles serão cabeças de chave número 1 na Olimpíada, com chave privilegiada até a semifinal. Evandro/Pedro Solberg deve perder o segundo lugar no ranking e entrar no Rio-2016 como cabeças de chave número 3. Na prática, entretanto, isso não tem impacto.

No feminino, o Brasil tem as duas primeiras duplas do ranking mundial. Líderes, Talita e Larissa ganharam com o bronze em Hamburgo, enquanto que Ágatha e Bárbara Seixas ficaram com a medalha de prata.