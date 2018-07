Alison e Bruno Schmidt vão às semifinais do vôlei de praia na China

FUZHOU, CHINA - O Brasil terá apenas um representante nas semifinais da chave masculina da etapa Open Fuzhou, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, somente Alison e Bruno Schmidt se mantiveram vivos na disputa, enquanto Ricardo e Álvaro Filho e Emanuel e Pedro Solberg foram eliminados.

Primeiros colocados de suas respectivas chaves, as três duplas brasileiras entraram direto nas oitavas de final em Fuzhou, fase em que todos avançaram. Ricardo e Álvaro Filho superaram os suíços Chevallier e Prawdzic (21/18, 19/21 e 15/12), Alison e Bruno Schmidt bateram os norte-americanos Dalhausser e Rosenthal (15/21, 21/17 e 15/12), e Emanuel e Pedro Solberg derrotaram os mexicanos Virgen e Ontiveros(21/19 e 21/16).

Nas quartas de final, Alison e Bruno Schmidt se deram melhor no duelo brasileiro e venceram Ricardo e Álvaro Filho (21/14, 16/21 e 17/15). Já Emanuel e Pedro Solberg perderam para os letões Samoilovs e Smedins, atuais campeões do Circuito Mundial (21/14 e 21/19).

Neste sábado, Alison e Bruno Schmidt vão encarar a dupla da Letônia. A outra semifinal será entre os holandeses Stiekema e Varenhorst e os italianos Nicolai e Lupo.

MULHERES

Na chave feminina da etapa de Fuzhou, as quatro duplas brasileira se classificaram às oitavas de final. Porém, apenas Maria Clara e Carol não precisaram disputar a repescagem, pois asseguraram o primeiro lugar do Grupo E com o triunfo sobre as alemãs Bieneck/Großner (21/17 e 21/16).

Na rodada final do Grupo B, Talita e Taiana venceram as casaques Mashkova e Tsimbalova(19/21, 21/10 e 15/12). Na fase seguinte, superaram as holandesas Braakman e Van der Vlist (21/15, 21/23 e 15/11).

Juliana e Maria Elisa venceram as russas Syrtseva e Moiseeva (21/17 e 21/16) pelo Grupo C e, depois, já na etapa eliminatória, derrotaram as finlandesas Nyström Er e Nyström Em (21/17, 11/21, 15/12).

Ágatha e Bárbara Seixas perderam para as norte-americana Fopma e Pavlik (21/14, 24/26 e 13/15), mas se recuperaram na repescagem com a vitória sobre as alemãs Bieneck e Großner (21/17 e 21/19).

Nas oitavas de final, Talita e Taiana enfrentarão as holandesas Meppelink e Van Iersel, Maria Clara e Carol vão encarar as russas Ukolova e Prokopeva, Juliana e Maria Elisa medirão forças com as suíças Goricanec e Hüberli, enquanto Ágatha e Bárbara Seixas duelarão com as norte-americanas Walsh e Ross.