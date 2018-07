Alison e Bruno Schmidt vencem e avançam em 1º em grupo do Mundial Alison e Bruno Schmidt garantiram nesta segunda-feira a classificação para a próxima fase do Mundial de Vôlei de Praia, disputado na Holanda. A dupla brasileira venceu os austríacos Clemens Doppler e Alexander Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/14, e asseguraram a primeira colocação do Grupo C.