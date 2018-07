Alison e Emanuel estreiam com vitória em Haia

Este é apenas o segundo Grand Slam disputado por Alison e Emanuel, que caíram nas oitavas de final em Corrientes, na Argentina. Mas não foram só eles que venceram nesta quarta-feira. Bruno Schmidt e Pedro Solberg tiveram mais dificuldade, mas passaram pelos espanhóis Herrera e Gavira por 2 a 1, parciais de 21/17, 18/21 e 15/9.

A terceira e última dupla brasileira a vencer em Haia foi Ricardo/Álvaro Filho. Eles passaram em dois sets pelos noruegueses Horrem e Eithun: 22/20 e 21/18. Por outro lado, Evandro e Vitor Felipe, que passaram pelo qualifying na terça, não mantiveram a boa sequência e caíram para os letões Janis Smedins e Samoilovs por 2 a 0 (21/19 e 22/20).

FEMININO - Pela chave feminina, destaque para o confronto brasileiro logo na abertura da competição. Lili e Bárbara Seixas vingaram a derrota em Corrientes e passaram pelas compatriotas Ágatha e Maria Elisa nesta quarta-feira. De virada, elas venceram por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 25/23 e 15/8.

Lili e Bárbara Seixas estavam embaladas e, na sequência, garantiram a primeira colocação no Grupo G com outra vitória, desta vez sobre as polonesas Kolosinska e Brzostek, por 2 a 0, com um duplo 21/13. Já Ágatha e Maria Elisa se redimiram e também venceram na segunda rodada. Pior para as holandesas Van der Vlist e Wesselink, que caíram em dois sets: 21/15 e 21/19.

Outra dupla brasileira que atuou nesta quarta foi Taiana/Talita. Elas venceram seus dois compromissos e lideram o Grupo H. Primeiro, passaram por Artacho e Ngauamo, da Austrália, depois, por Liliana e Baquerizo, a Espanha. Maria Clara e Carol também passaram invictas e estão na ponta do Grupo C, após triunfos sobre as finlandesas Emilia Nystrom e Erika Nystrom e as russas Prokopeva e Popova.