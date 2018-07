Alison e Emanuel faturam bronze no Grand Slam polonês Alison e Emanuel ficaram com a medalha de bronze no Grand Slam de Stare Jablonki, etapa polonesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, os brasileiros foram derrotado pelos norte-americanos Rogers e Dalhausser nas semifinais e tiveram que se contentar apenas com a briga pela terceira colocação.