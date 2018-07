Alison e Emanuel ficam com a prata no vôlei de praia

Também em Roma, Alison e Emanuel conquistaram o título do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia no ano passado. Dessa vez, porém, eles não tiveram a mesma sorte. Gibb e Rosenthal dominaram completamente a final e conseguiram uma vitória relativamente tranquila, ganhando da dupla brasileira pela primeira vez na carreira - até então, tinham perdido os sete jogos realizados entre eles no circuito.

Apesar da derrota na final, a campanha do vice-campeonato em Roma já rendeu pontos suficientes para Alison e Emanuel assumirem a liderança do ranking mundial. A dupla chegou a 3.480 pontos e ultrapassou os também brasileiros Ricardo e Pedro Cunha, que caíram do primeiro para o terceiro lugar após a eliminação precoce na etapa italiana - a segunda posição agora é justamente de Gibb e Rosenthal.

Na chave feminina do Grand Slam de Roma, cuja participação brasileira acabou precocemente nas oitavas de final, o título ficou com as suíças Kuhn e Zumkehr. Na final deste domingo, elas ganharam das alemãs Goller e Ludwig por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/18. Enquanto isso, a medalha de bronze foi conquistada pelas norte-americanas Kessy e Ross.

A próxima etapa do Circuito Mundial será realizada apenas na primeira semana de julho, em Gstaad, na Suíça, tanto no masculino quanto no feminino.