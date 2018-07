Alison e Emanuel não jogam 1ª etapa do Circuito Mundial Medalhistas de prata nos Jogos de Londres, Alison e Emanuel estão fora da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que acontece na próxima semana, em Fuzhou, na China. Isso porque Alison não conseguiu se recuperar de uma lesão no dedo mindinho da mão esquerda, sofrida na semana passada.