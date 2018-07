Alison e Emanuel perdem na estreia em Long Beach Depois de 10 anos sem etapas do Circuito Mundial na Califórnia, onde foi criado o vôlei de praia, a modalidade voltou para os Estados Unidos para o Grand Slam Long Beach do Circuito Mundial. E a reestreia foi ruim para Emanuel. Ele e Alison começaram a competição nesta terça-feira com derrota para Lucena e Hyden, dupla da casa, por 2 sets a 0, parciais de 23/21 e 21/16.