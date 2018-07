Alison e Emanuel perdem na final do vôlei de praia

Alison e Emanuel sucumbiram frente aos campeões olímpicos Todd Rogers e Phil Dalhausser. Neste domingo, a dupla brasileira não teve bom desempenho e perdeu para os norte-americanos por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/12. Assim, eles ficaram com o vice-campeonato da etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Brasília.

"Eles jogaram de forma cadenciada, como estão acostumados. Não forçaram o jogo e minaram nossos erros. Tivemos muitas dificuldades no começo da partida, principalmente no ataque e no levantamento", avaliou Emanuel.

Mesmo com a derrota, Alison e Emanuel demonstraram que a dupla recém-formada pode ter um bom futuro pela frente. Antes, os dois já haviam conquistado bons resultados no Circuito Nacional. E o vice-campeonato em Brasília demonstra que eles surgem como uma das mais fortes parcerias do vôlei de praia brasileiro.

E na disputa pelo bronze, Benjamin e Bruno Schmidt venceram Pedro Cunha e Thiago por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/12, e garantiram a terceira colocação.