Alison e Emanuel retomam os treinos Campeões mundiais, do Circuito Mundial e pan-americanos em 2011, a dupla brasileira Alison e Emanuel reiniciou ontem os treinos no Rio. A primeira competição da dupla na temporada, que terá como foco principal a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, será a etapa de Salvador do Circuito Brasileiro, prevista para os dias 3,4 e 5 de fevereiro. Se garantir classificação para a competição na Inglaterra (os escolhidos são definidos pelo ranking mundial), Emanuel vai participar de sua quinta olimpíada. Alison, no entanto, ainda não participou dos Jogos.