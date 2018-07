Alison e Emanuel são campeões da etapa de Praga

Com a vitória, Alison e Emanuel conquistaram o primeiro título da dupla e quebraram

uma sequência de 40 vitórias consecutivas de Rogers e Dallhauser no Circuito Mundial. Além disso, os norte-americanos haviam vencido as últimas sete etapas que haviam disputado. Os brasileiros conseguiram apenas a segunda vitória em dez confrontos com os atuais campeões olímpicos.

Na disputa do terceiro lugar, os suíços Heyer e Chevallier, que vieram do qualifying, derrotaram os brasileiros Pedro Cunha e Pedro Solberg por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 18/21 e 17/15).

A próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia será o Grand Slam de Pequim, na China, entre os dias 6 e 11 de junho. O Brasil tem oito duplas inscritas na competição: Alison/Emanuel, Márcio/Ricardo, Pedro Cunha/Pedro Solberg, Thiago/Harley, Benjamin/Bruno Schmidt, Fábio Luiz/Billy, Moisés/Ferramenta e Bruno/Fernandão.