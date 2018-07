Alison e Emanuel se garantem na final da etapa de Praga

Nas semifinais, Alison e Emanuel venceram Heyer e Chevallier por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/14. Agora, na decisão, eles vão tentar se vingar da derrota na decisão da etapa de abertura, em Brasília, contra Rogers e Dalhausser, que venceram as últimas 40 partidas que disputaram no Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Na repescagem, Pedro Cunha e Pedro Solberg venceram os checos Benes e Kubala por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/11. Depois, eles superaram os também brasileiros Márcio e Ricardo por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/15 e 15/7. Nas semifinais, porém, Pedro Cunha e Pedro Solberg foram batidos por Rogers e Dalhausser por 2 sets a 0, com parciais de 40/38 e 21/19.