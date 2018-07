Alison e Emanuel sofrem, mas vencem etapa da Rússia

MOSCOU - Os brasileiros Alison e Emanuel sofreram neste domingo, 17, mas conseguiram superar os suíços Heuscher e Bellaguarda e conquistaram o título do Grand Slam de Moscou, sétima etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. A dupla campeã mundial chegou a salvar dois match points antes de fechar o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 21/16, 18/21 e 17/15.

Com a vitória, Alison e Emanuel somaram seu quinto título na temporada. O principal deles foi o Mundial de Roma, em junho. Eles também subiram no lugar mais alto do pódio nas etapas de Praga, Pequim e Gstaad.

Neste domingo, a dupla brasileira avançou à final ao vencer com tranquilidade os chineses Xu e Wu, por 2 a 0, com parciais de 21/18 e 21/17, na semifinal. Na decisão, porém, eles precisaram suar para bater Heuscher e Bellaguarda, brasileiro naturalizado suíço.

Alison e Emanuel saíram na frente no primeiro set, mas cometeram muitos erros na segunda parcial e cederam o empate. Mais equilibrado, o tie-break foi marcado por uma grande virada dos brasileiros no final. Após estar perdendo por uma diferença de quatro pontos, a dupla igualou em 12/12 e ainda salvou dois match points antes de selar a vitória com um 17/15.

Na disputa pelo terceiro lugar, os americanos Rogers e Dalhausser superaram os chineses Xu e Wu por 2 a 1, com parciais de 25/27, 24/22 e 17/15.