Alison e Emanuel vão à final do vôlei de praia em Roma

Essa é a terceira etapa seguida do circuito mundial em que Alison e Emanuel chegam à final - foram prata em Praga e ouro em Moscou. Com isso, eles já garantiram o retorno à liderança do ranking, ultrapassando os também brasileiros Ricardo e Pedro Cunha, que encerraram a participação no Grand Slam de Roma com o nono lugar.

Para chegar à final, Alison e Emanuel precisaram vencer três jogos neste sábado. Primeiro, eles ganharam o duelo brasileiro com Márcio e Pedro Solberg por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Depois, passaram pelos alemães Erdmann e Matysik, com duplo 21/16, e pelos norte-americanos Fuerbringer e Lucena, com 21/18, 14/21 e 15/10.

"Tivemos quer ser guerreiros nesta semana, porque os três primeiros jogos foram muito complicados para nós. Tentamos estratégias diferentes e acho que fizemos bem. Chegamos à final porque nunca desistimos", comemorou Emanuel, que, ao lado de Alison, conquistou o título mundial de vôlei de praia do ano passado também em Roma.

MULHERES - Na chave feminina do Grand Slam de Roma, as finalistas também foram definidas neste sábado. Já sem a presença de duplas brasileiras, que chegaram somente até as oitavas de final, a decisão do título neste domingo será entre as suíças Kuhn e Zumkehr e as alemãs Goller e Ludwig, que venceram seus jogos nas semifinais.