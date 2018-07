Alison e Emanuel vão às semifinais da etapa de Praga

Agora, por um lugar na final, eles podem ter pela frente outros jogadores do Brasil, já que duas duplas do País ainda lutam para avançar na competição: Márcio/Ricardo e Pedro Cunha/Pedro Solberg.

Com a derrota, Márcio e Ricardo foram para a repescagem e esperam os vencedores do confronto entre Cunha/Solberg e Benes/Kubala, da República Checa, para saberem quem enfrentarão no jogo que definirá os adversários dos norte-americanos Rogers e Dalhausser na outra semifinal.

Cunha e Solberg foram derrotados nas quartas de final pelos suíços Heyer e Chevallier por 2 sets a 1, parciais de 21/14, 15/21 e 10/15. Na repescagem, porém, a dupla brasileira se recuperou e bateu os italianos Matteo e Paolo Ingrosso por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/15.

BRASILEIRAS NA POLÔNIA - Se em Praga o Brasil já assegurou ao menos uma dupla na semifinal, na quarta etapa do Circuito Mundial Feminino de Vôlei Praia o País tem duas parcerias vivas na briga pelo título, em Myslowice, na Polônia. São elas: Maria Clara/Carolina e Talita/Maria Elisa.

As irmãs Maria Clara e Carolina continuam a luta rumo à semifinal mesmo depois de terem sido derrotadas pelas alemãs Goller/Ludwig nesta sexta, por 2 sets a 0 (23/21 e 21/13). Isso pelo fato de que antes, nas oitavas de final, elas ganharam das compatriotas Talita e Maria Elisa por 2 a 1 (21/12, 16/21 e 15/12) e asseguraram um lugar na repescagem, na qual terão pela frente as vencedoras do duelo entre Keizer/Van Iersel, da Holanda, e Hochevar/Walsh, dos Estados Unidos.

Quem ganhar este confronto da repescagem irá enfrentar as norte-americanas Kessy e Ross, já garantidas na semifinal.

Já Talita e Maria Elisa, derrotadas por Maria Clara e Carolina, reagiram com brilho ao baterem as medalhistas olímpicas chinesas Chen Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0, parciais de 23/21 e 24/22. Com isso, elas terão pela frente as irmãs Doris e Stephanie Schwaiger, da Áustria. Caso voltem a vencer, ainda precisarão derrotar as italianas Cicolari e Menegatti para alcançarem as semifinais.

Outras duplas brasileiras que estiveram em ação nesta sexta, Ângela/Lili e Renata/Pri Lima foram eliminadas. A primeira delas foi superada por Kessy/Ross por 2 a 0 (15/21 e 9/21) e caíram novamente em dois sets (21/19 e 21/18) no segundo confronto do dia, diante de Hochevar e Walsh, encerrando a disputa em nono lugar.

Renata e Pri, que já iniciaram o dia na repescagem, deram adeus ainda mais cedo ao serem derrotadas por Borger e Buthe, da Alemanha, com parciais de 21/18, 22/24 e 13/15, fechando a participação na competição em 17º lugar.