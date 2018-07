Alison e Emanuel vencem dupla dos EUA e faturam título na Suíça

GSTAAD - Um dia depois de Juliana e Larissa conquistarem a medalha de ouro da chave feminina no Grand Slam de Gstaad, o Brasil voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Alisson e Emanuel venceram a chave masculina do torneio suíço com duas vitórias neste domingo.

Na decisão, os brasileiros derrotaram os norte-americanos Rogers e Dalhausser, atuais campeões olímpicos, por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/19, em 42 minutos, e conquistaram o título. Antes, na semifinal, Alison e Emanuel superaram os poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16, em 41 minutos. Os alemães Brink e Reckermann faturaram a medalha de bronze.

Alison e Emanuel foram os únicos brasileiros que subiram ao pódio no torneio masculino em Gstadd. Ricardo e Márcio caíram nas quartas de final, enquanto Pedro Solberg e Ferramenta e Benjamin e Bruno Schmidt foram eliminados nas oitavas de final.

Rússia. O Grand Slam de Moscou será a próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A disputa acontece na próxima semana. Na segunda-feira, Lili/Ângela Vieira, Vivian/Taiana e Renata/Priscila disputam o country-cota da chave feminina em busca de uma vaga no qualifying. As parcerias Juliana/Larissa, Talita/Maria Elisa e Maria Clara/Carol já estão garantidas na chave principal.

Entre os homens, Fernando/Bruno de Paula, Pedro Solberg/Ferramenta, Lipe/Franco e Thiago/Harley disputam o country-cota na terça-feira. As duplas Alison/Emanuel, Ricardo/Márcio e Benjamin/ Bruno Schmidt já estão garantidas na chave principal em Moscou.