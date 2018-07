Alison é liberado para treinos com bola após cirurgia Alison vai retomar a sua rotina de jogador de vôlei de praia nesta quinta-feira. Recuperado de uma cirurgia no pé esquerdo, o medalhista olímpico foi liberado pelos médicos para voltar a treinar com bola, ao lado do parceiro Emanuel e com a técnica Letícia Pessoa. Seu retorno acontecerá nas areias da praia do Leme, no Rio.