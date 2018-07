Alison é operado e desfalca Brasil em torneio de vôlei de praia Recuperado de uma cirurgia no joelho, realizada em novembro do ano passado, Alison deveria voltar às quadras para o desafio denominado "Melhores do Mundo", que vai acontecer no Rio a partir de quinta-feira. O jogador, entretanto, precisou passar por uma cirurgia para a retirada do apêndice, no último domingo, e vai desfalcar a equipe brasileira.