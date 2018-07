Alison vence Ricardo e conquista o tri do Rei da Praia

RIO - Alison conquistou neste domingo pela terceira vez consecutiva a coroa de Rei da Praia. Campeã em 2011 e 2012, ele faturou o tricampeonato do torneio ao derrotar, em parceria com Bruno Schmidt, o adversário Ricardo, que jogou ao lado de Harley, por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 18/21 e 15/8, em partida disputada nas areias da praia de Ipanema, no Rio.

Essa foi a quarta participação de Alison no Rei da Praia. E ele só não foi campeão em 2010, quando foi escolhido por Márcio para jogar a final, que acabou sendo vencida por Harley. Neste domingo, ele faturou um inédito tricampeonato consecutivo e comemorou o feito.

"Este torneio é realmente incrível. Os melhores do mundo estão aqui e a energia é muito diferente das outras competições. Somos todos amigos fora da quadra e isso torna o torneio mais gostoso. Pelo terceiro ano, tenho que agradecer o Bruno pela conquista, que é dele também. Cada atleta tem suas ambições pessoais e conquistar esse tricampeonato era uma das minhas. No ano que vem, vai ficar ainda mais difícil", afirmou.

Bruno disse que foi uma satisfação contribuir para mais um título de Alison no Rei da Praia. "Falei antes do início do Rei da Praia que depois de disputar a final por duas vezes como convidado, gostaria de ser ajudado a vencer neste ano, mas ajudar um amigo com o Alison me deixa muito feliz. Ele é um grande jogador e não venceu pela terceira vez à toa. Foi uma honra participar mais uma vez. Ricardo e Harley fizeram um grande jogo e abrilhantaram ainda mais o evento", comentou.

O começo da final deste domingo foi equilibrado, mas logo Alison e Bruno conseguiram abrir uma vantagem de cinco pontos (19/14). Ricardo e Harley ainda esboçaram uma reação, diminuíram para 20/17, mas acabaram sendo derrotados.

No segundo set, Ricardo e Harley abriram 10/7, mas permitiram o empate de Alison e Bruno em 13/13. Ricardo e Harley, porém, voltaram a deslanchar, fizeram 18/14 e venceram a parcial por 21/18.

O set decisivo começou equilibrado, mas Alison e Bruno conseguiram marcar 8/6. Depois disso, eles dominaram completamente o duelo, se aproveitaram dos erros do adversário, fizeram 12/6 e fecharam a disputa em 15/8 para garantir mais um título de Alison no Rei da Praia.