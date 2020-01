Alison/Álvaro e Evandro/Bruno intensificam preparação para Jogos de Tóquio-2020

Com a vaga olímpica assegurada com antecipação por conta do desempenho na temporada de 2019 do Circuito Mundial de vôlei de praia, as duplas brasileiras Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt puderam planejar com mais tranquilidade o ano de 2020 e, assim, iniciaram o mês de janeiro focados já na preparação para os Jogos de Tóquio. Os quatro seguem em ritmo forte de pré-temporada, realizando um trabalho de base gradual para que apresentem o ápice da forma física e técnica em julho.

Por conta dos trabalhos físicos mais puxados, as duas duplas ainda nem disputaram alguma competição oficial em 2020. De fora da etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Brasileiro neste mês, elas devem estrear no dia 13 de fevereiro, quando participam da etapa de Maceió (AL) do tour nacional. No Circuito Mundial, a temporada começará em março com a etapa de nível quatro estrelas de Doha, no Catar.

Alison e Álvaro Filho retomaram os treinamentos no último dia 6. O "Mamute" comentou a preparação e a ajuda que a experiência de duas edições dos Jogos Olímpicos oferece em um momento de ansiedade para estrear no ano. "Estamos em um estágio forte da parte física, exigindo mais dela, é normal que o corpo sinta mais. Ainda não chegamos na metade da pré-temporada, temos muita coisa pela frente ainda. Vamos jogar alguns torneios no meio dessa preparação, a etapa de Maceió (AL) do Circuito Brasileiro e as primeiras etapas do Circuito Mundial. Serão torneios onde ainda não estaremos no auge da nossa forma, mas vamos dar nosso melhor", disse.

Assim como Alison e Álvaro Filho, Evandro e Bruno Schmidt têm utilizado a estrutura do CDV (Centro de Desenvolvimento de Vôlei), em Saquarema (RJ). O time já permaneceu por lá durante uma semana em janeiro e terá outros períodos até o embarque para Tóquio. Evandro comentou a vontade de estar dentro de quadra em breve e a paciência com o próprio corpo, sabendo que em alguns torneios o time ainda estará se aprimorando.

"A preparação está muito intensa, a nossa pré-temporada vai ser um pouco mais longa, devido aos objetivos que nós temos. Estamos muito focados no trabalho de base, se dedicando bastante. E cada vez mais entrosados Bruno, eu e a nossa comissão técnica. Nesta última semana estamos realizando alguns amistosos, por mais que a gente não esteja no nosso 100%, alguns times estrangeiros que são fortes no Circuito Mundial estão aqui no Rio, então estamos aproveitando para fazer esses treinos simulando jogos", afirmou.

Além dos times do naipe masculino, Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca também estão garantidas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e seguem em ritmo intenso de preparação.